

2025 Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı için geri sayım başladı. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte atama bekleyen sağlık çalışanları bakanlık tarafından yapılacak duyuruya odaklandı. Peki, Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın ikinci alım takvimi henüz resmî olarak açıklanmasa da eylül veya ekim aylarında duyuru yapılması bekleniyor. Başvuruların ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme yöntemiyle alınacağı ve adayların KPSS puanlarına göre değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Memişoğlu tarafından da 2. personel alımının eylül ayında başlayacağı ifade edilmişti.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama ve 19 bin personel alımıyla ilgili kadro ve branş dağılımının açıklanmasıyla birlikte, alımı yapılacak branşlar belli olmuştu.

Memişoğlu, 19 bin personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsinin olacağını duyurmuştu.

18 bin personel alımı için hangi branştan kaç kişi için ilan açılacağı henüz duyurulmasa da ilk personel alımında olduğu gibi hemen hemen aynı branşlarda alım yapılması bekleniyor.