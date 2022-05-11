Sağlık Bakanlığı, 11 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 20:58

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

11 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 670 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu. Bir günde toplam 129 bin 362 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 711 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,46 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,16 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 592 bin 145’e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Türkiye'nin 11 Mayıs 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: