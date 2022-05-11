Microsoft'un kurucusu Bill Gates Covid-19'a yakalandı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:13

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlarla geçirdiğini söyledi.

İyileşene kadar kendisini karantinaya aldığını kaydeden Gates, "Aşı olduğum, testlere ve mükemmel tıbbi tedaviye erişebildiğim için şanslıyım" ifadelerini kullandı.

Gates, Covid-19 salgını boyunca yoksul ülkelerin aşıya ve ilaca erişiminin savunucusu oldu.

Gates Vakfı, geçen ekim ayında, dar gelirli ülkelerin ilaç üreticisi Merck'in antiviral Covid-19 hapına erişimini artırmak için 120 milyon dolar harcayacaklarını açıklamıştı.