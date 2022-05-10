THY, 4 ülkeye girişte Covid-19 tedbirlerini kaldırdı

10 Mayıs 2022 Salı, 18:46

THY, Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, bu ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.