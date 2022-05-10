THY, 4 ülkeye girişte Covid-19 tedbirlerini kaldırdı
Türk Hava Yolları (THY), Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını açıkladı.
THY, Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, bu ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.
Video Haberler
- Van kedisinin sevimli yavruları
- Yangından etkilenen kediyi hayata döndürdüler
- Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü
- Soylu duyurdu: Yeni ehliyetlerde değişiklik
- IŞİD'e video ve fotoğraflarla darbe: 10 gözaltı
- Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye
- Vergi dairesi önünde ateşe verdi
- Protestocular başbakanın evini yaktı!
- 'Telefon kazandım’ diye sevindi ama...
- Ev sahibi faturaları ödeyemeyen kiracıyı öldürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı
- Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- AKP'nin kalesinde ortalık karıştı
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Bankalara 'döviz talimatı' iddiası
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Erdoğan'a çok sert tepki: 'Beton yiyin'
- Saray'dan 'Özgür Özel' talimatı
- Özdağ, katıldığı panelde protesto edildi