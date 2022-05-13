Sağlık Bakanlığı, 13 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 13 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 13 Mayıs Cuma gününün verilerine göre, 134 bin 27 test yapıldı.
Güncel verilere göre, bin 534 yeni vaka tespit edilirken 7 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte bin 673 kişi sağlığına kavuştu.
DÜN 8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Bakanlığın açıkladığı 12 Mayıs Perşembe gününe ait verilere göre, bin 778 vaka tespit edilirken 8 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 135 bin 738 test yapılmış ve bin 816 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 13 Mayıs 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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