Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

15 Mayıs 2022 Pazar, 21:24

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı.

15 Mayıs’a ait verilere göre, 120 bin 183 test yapıldı. Güncel verilere göre, bin 154 yeni vaka tespit edilirken 10 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan son bir günde bin 190 kişi sağlığına kavuştu.

