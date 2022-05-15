Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 21:24
Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı.

15 Mayıs’a ait verilere göre, 120 bin 183 test yapıldı. Güncel verilere göre, bin 154 yeni vaka tespit edilirken 10 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan son bir günde bin 190 kişi sağlığına kavuştu.


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