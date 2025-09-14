Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alımı kapsamında ikinci aşamaya dair beklentiler artmaya devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.dönem atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alımı kadro dağılımı belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.DÖNEM ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atama ile ilgili olarak, "Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı sağlık personeli almayı planlamıştık. Bunun 18 binini sene ortasında aldık, kalan 17 bininin planlamasını tamamladık ve bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’na sunduk. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımızla 2026’da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" diye konuştu.

KADRO DA ĞILIMI NASIL OLACAK?

İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;

BİYOLOG: 10

BÜRO PERSONELİ: 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ: 75

DESTEK PERSONELİ: 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: 44

DİYETİSYEN: 74

EBE: 1280

FİZYOTERAPİST: 121

GERONTOLOG: 6

HEMŞİRE: 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ: 27

ODYOLOG: 17

PERFÜZYONİST: 25

PSİKOLOG: 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP): 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI): 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT): 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ): 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI): 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ): 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ): 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) :135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ): 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM): 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ): 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM): 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ): 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR): 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ): 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ): 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN): 17

SOSYAL ÇALIŞMACI: 67

TEKNİKER: 235

TEKNİSYEN: 273