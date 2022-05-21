Sağlık Bakanlığı, 21 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 21:43

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Güncel verilere göre, bin 264 yeni vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 219 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA



Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 20 Mayıs verilerine göre, dün 129 bin 945 test yapılmıştı. Dün, bin 17 vaka tespit edilirken, 4 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 148 kişi sağlığına kavuşmuştu.



