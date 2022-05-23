Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 21:27

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 687 bin 693 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

Günlük vaka sayısı dün (22 Mayıs) 905, can kaybı sayısı ise 5 olmuştu.