Sağlık Bakanlığı, 29 Nisan 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

29 Nisan 2022 Cuma, 22:09

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 9 kişi yaşamını yitirdi, bin 924 yeni vaka tespit edildi. 24 saatte iyileşen hasta sayısı 8 bin 302 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte yapılan test sayısı ise 127 bin 95 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 24 Mart 2020’den sonra ilk kez 10’un altına düştüğünü ifade etti.

Koca, "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020’DEN SONRA İLK KEZ bugün 10’un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın" ifadelerini kullandı.

Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020’DEN SONRA İLK KEZ bugün 10’un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 29, 2022

Türkiye'nin 29 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: