Sağlık Bakanlığı, 30 Nisan 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 30 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'nin 30 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Burada olmaması büyük bir dangalaklık'
- 'Kimse kendisini kolluk ve yargı yerine koyamaz'
- İBB, TÜSİAD ve sosyal medya hedefte
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- AKP'nin yeni düşmanını açıkladı!
- Masanın adayına destek
- Kendi idrarını içen adam, sebeplerini açıkladı
- MHP'den istifa etti, CHP'ye katıldı
- Elektriğe büyük zam yolda
- Japonya'dan Kazakistan'a çağrı