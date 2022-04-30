Sağlık Bakanlığı, 30 Nisan 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 30 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 21:23
Sağlık Bakanlığı, 30 Nisan 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'nin 30 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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