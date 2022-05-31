Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 975 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.
31 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 975 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu. Bir günde toplam 128 bin 854 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 946 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,50 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 734 bin 958’e yükseldi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
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