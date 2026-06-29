Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı ilk atama kurasında 521 diş hekimi kadrosu için 17 bini aşkın başvuru yapılmasının ardından, adaylar kura tarihini ve sonuçların açıklanacağı süreci merak etmeye başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı diş hekimi kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI DİŞ HEKİMİ KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı atama süreci kapsamında diş hekimi adaylarının gözü kura takvimine çevrildi. 521 diş hekimi kadrosu için yoğun başvurunun ardından adaylar, kura tarihi ve yerleştirme sürecine ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

2. DÖNEM SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

2026 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 18.00’e kadar EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçlarının 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlara yönelik itiraz süreci ise 20-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak ve itiraz sonuçları 23 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

DİŞ HEKİMİ ATAMA KURASI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı atama planlamasında kura süreci üç döneme ayrıldı. 2. dönem kurasında yalnızca hekim kadrolarına yer verilirken, diş hekimi ve eczacı kadrolarının 3. dönem kurası kapsamında değerlendirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda diş hekimi adaylarının, Ekim ayında yapılması beklenen 3. dönem kura sürecini takip etmesi gerekiyor.

DİŞ HEKİMİ ADAYLARININ HAKLARI KORUNACAK MI?

Diş hekimi ve eczacı kadrolarının 2. dönem kurasında yer almaması, bu branşlarda alım yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Adayların daha önceki kura süreçlerinden kazandıkları puan hakları korunacak ve açık kadroların yer alacağı 3. dönem kurasında tercih yapabilecekler.