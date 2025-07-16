Sağlık bakanlığı duyurdu... Kozmetik ürünlerindeki tehlike: 61 bin sahte ürün imha edildi

Sağlık Bakanlığı, kozmetik ürünler ve sağlık beyanıyla satış yapılan ürünlere yönelik yürüttüğü denetimlerde binlerce ürünü inceledi. 419 kozmetik ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilirken, 61 bin 562 sahte ve kaçak ürün imha edildi. Denetimler sonucunda 17 kişi ve firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu; toplamda 93 milyon liraya yakın idari para cezası kesildi.

İNTERNET SİTELERİNE VE SOSYAL MEDYAYA SIKI TAKİP

Sağlık Bakanlığı, özellikle internet, televizyon ve sosyal medya platformları üzerinden sağlık beyanı ile satış yapan kişi ve firmaları mercek altına aldı. Bu kapsamda:

1.796 internet sitesi, kapatılması için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildirildi.

684 site ise Ticaret Bakanlığı’na iletildi.

Vatandaşları yanıltıcı tanıtım ve satış yapan sitelere karşı uyarı ve yaptırımlar uygulandı.

Kozmetik Ürünlerde Uygunsuzluk Oranı Yüksek

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılan 6 aylık denetimlerde:

606 kozmetik ürün incelendi.

419 ürün mevzuata aykırı bulundu.

13 ürün ise “riskli” olarak değerlendirildi.

Bu ürünler arasında dudak parlatıcıları, tüy dökücü kremler, köpük sabunlar ve vücut spreyleri gibi ürünler yer aldı. Uygunsuz ürünleri piyasaya süren firmalara 4 milyon 374 bin 148 TL idari para cezası kesildi.

SAHTE ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Denetimler sırasında ele geçirilen 61 bin 562 sahte ve kaçak ürün imha edildi. Bu ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

BİYOSİDAL ÜRÜNLERDE DE UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

TİTCK’nın Tip-1 ve Tip-19 biyosidal ürünlere (el dezenfektanı, sıvı sabun, sinek kovucu vb.) yönelik denetimlerinde:

44 ürün incelendi.

5 ürün riskli, 3 ürün uygunsuz bulundu.

Firmalara toplam 1 milyon 633 bin 572 TL idari para cezası kesildi.

İşlem yapılan biyosidal ürünler arasında antimikrobiyal el ve cilt spreyleri, antibakteriyel saç yıkama boneleri ve katı sabunlar yer aldı.