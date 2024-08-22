Sağlık Bakanlığı harekete geçti: ‘Alternatif tıpçı’yı referans alan mahkeme kararına itiraz!

Sağlık Bakanlığı, Kars Aile Mahkemesi'nin 'Yenidoğan Tarama Programı' kapsamında erken teşhis için çocuklardan topuk kanı alınması hakkında verilen kararın kesin hüküm niteliğinde olmadığını ve kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 22:27
Sağlık Bakanlığı harekete geçti: ‘Alternatif tıpçı’yı referans alan mahkeme kararına itiraz!
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Kars Sağlık İl Müdürlüğü’nün bebeklerinden topuk kanı aldırmayan aileye yönelik ‘çocuğun sağlık tedbirlerinin alınması’ için başvurusunu, Kars Aile Mahkemesi, 'alternatif tıpçı' Aidin Salih’in ‘eserlerine’ dayanarak reddetmesinin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, söz konusu kararın ilk derece mahkeme kararı olduğunu vurguladı ve istinaf süreci başlatıldığını duyurdu. 

Sağlık Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna Duyuru

T.C. Kars Aile Mahkemesi tarafından 20/08/2024 tarihinde, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocuklarımızın hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla topuk kanı alınması hakkında verilen karar, ilk derece mahkemesi kararı olup kesin hüküm niteliğinde değildir. Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır.

Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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