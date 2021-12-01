Sağlık Bakanlığı, ilaç krizinde topu eczacılara attı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine denetim yapan Sağlık Bakanlığı, 54 ecza deposu ve 261 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiğini açıkladı. Ankara Eczası Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül ise bakanlığın sorumluluğu üzerinden attığını söylerken dövizdeki artış nedeniyle marketlerin bazı ürünleri kota ile sattığını anımsatarak “Burada da aynı mantık var. Kriz git gide artıyor. İlaç firmaları göndermiyor” diye konuştu.

"STOKLUYORUZ SANIYORLAR"

Ankara Eczacı Odası Ali Fuat Gül, yaptığı değerlendirmede, İTS’ye (İlaç Takip Sistemi) işaret ederek “Sistem, üretimden itibaren ilaçların bütün aşamalarının takip edildiği bir sistem. Yöneticisi de bakanlık. Hangi ilaç, kimde, ne kadar var görebiliyor. Fakat bu, çok sağlıklı çalışan bir sistem değil” dedi.

Eczacının, bir ilacı sattıktan sonra kendi sisteminden düştüğünü ancak bakanlığın sisteminde satılmamış gibi gözükebildiğini söyleyerek “Eczacıların, bakanlık ayağını da takip etme şansı yok. Bunlar da birikiyor ve eczane raflarında yüzlerce kutu gözüküyor. Sanki biz satmıyoruz, stokluyoruz gibi düşünüyorlar. Sistemde görülen ilaçların birçoğunun günü zaten geçmiştir” diye konuştu.

Gül, çocuk şurupları ile başlayan sorunun kontrole tabi ilaçlar, ağrı kesiciler, hipertansiyon, diyabet, kanser ve soğuk algınlığı ilaçları ile git gide arttığını, muadillerde bile sorun başladığını söyledi.

ECZACILAR HEDEFTE

İlaçların raf ömrünün sınırlı olduğuna işaret ederek “Bu ilaçlar hastalara verilmeyip stoklanacak da ne yapılacak” sorusunu yönelten Gül, bakanlığın açıklamasının “sorumluluğu atma ve eczacıları hedefe koymak gibi anlaşıldığını” kaydetti.

RAPORLARA SÜRE KARARI

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Covid-19 kapsamında uzattığı bazı ilaç raporlarının yıl sonu itibarıyla süresini sonlandırma kararı aldığını bildirdi.

Saydan, “Bunların arasında büyüme hormonları, enzim eksikliğinde kullanılan ilaçlar, diyaliz ilaçları, romatizma benzeri hastalıklarda kullanılan Anti-TNF grubu biyolojik ilaçlar, göz içine uygulanan enjeksiyonlar ve kuru göz sendromunda kullanılan göz damlalarını raporlu temin eden vatandaşlarımızın, yıl sonuna kadar hastaneye giderek raporlarını yenilemeleri gerekmekte. Üzülerek bildirmek isteriz ki vatandaşlarımız raporlarını yenilemedikleri takdirde, sene başından itibaren eczanelerimizden bu tür ilaçları alamayacaklar” dedi.