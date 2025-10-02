Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 753 işçi alımına ilişkin araştırmalar sürüyor. ÖSYM tarafından alınan 15 bin 247 personel alımının başlamasının ardından gözler İŞKUR üzerinden alınacak olan 2 bin 753 işçi alımına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı temizlik personeli mi olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvuruların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Sürekli işçi alımının önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edileceğini belirtmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI SADECE TEMİZLİK PERSONELİ Mİ ALACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre 5 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacak. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacak.