Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan çalışanlar, 2025 yılı banka maaş promosyon anlaşmasının detaylarını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu yattı mı? 2025 Sağlık Bakanlığı personeli maaş promosyonu ne kadar? İşte, ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU YATTI MI?

Promosyon görüşmeleri Sağlık Bakanlığı tarafından merkezden koordine edilirken, sürecin yürütülmesi her ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Promosyon anlaşmalarının tamamlanmasının ardından ödeme takvimi netlik kazanacak.

Belirlenecek takvime göre promosyon ödemelerinin kesinti yapılmadan ve tek seferde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Resmî duyurular Bakanlığın ilgili kanalları üzerinden paylaşıldığında çalışanlar bilgilendirilecek.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası’nın taban ücret üzerinde çalışma yaptığı konuşulurken promosyon tutarının 100 bin lira altında olması beklenmiyor.