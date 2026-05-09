Sağlık Bakanlığı'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Gemideki 3 kişi Türkiye'ye getiriliyor

Dünya gündemine oturan ve ölümcül Hantavirüs vakalarının görüldüğü uluslararası seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının durumu yakından takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, uluslararası otoritelerle yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda 3 Türk vatandaşında herhangi bir semptom veya hastalık bulgusu olmadığı teyit edildi.

Açıklamada, vatandaşların Türkiye'ye ulaştıkları andan itibaren doğrudan karantinaya alınacağı ve tüm sağlık süreçlerinin Bakanlık ekiplerince büyük bir titizlikle yürütüleceği vurgulandı.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.