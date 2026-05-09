Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Gemideki 3 kişi Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Gemideki 3 kişi Türkiye'ye getiriliyor

9.05.2026 23:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Gemideki 3 kişi Türkiye'ye getiriliyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve herhangi bir semptom ile hastalık bulgusu olmadığı bildirilen 3 Türk vatandaşının yarın ülkeye getirileceğini duyurdu.

Dünya gündemine oturan ve ölümcül Hantavirüs vakalarının görüldüğü uluslararası seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının durumu yakından takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, uluslararası otoritelerle yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda 3 Türk vatandaşında herhangi bir semptom veya hastalık bulgusu olmadığı teyit edildi.

Açıklamada, vatandaşların Türkiye'ye ulaştıkları andan itibaren doğrudan karantinaya alınacağı ve tüm sağlık süreçlerinin Bakanlık ekiplerince büyük bir titizlikle yürütüleceği vurgulandı.

Image

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

İlgili Konular: #Sağlık Bakanı #Karantina #Hantavirüs

İlgili Haberler

İspanya kararını duyurdu: Hantavirüs vakalı gemideki yolcular ne olacak?
İspanya kararını duyurdu: Hantavirüs vakalı gemideki yolcular ne olacak? Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" adlı yolcu gemisinin Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife limanında demirlemesine izin veren İspanya hükümeti, gemideki yolcuları askeri birliklerle ve bölgeyi karantinaya alarak tahliye edecek.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı’ndan Hantavirüs mesajı: 'Bu yeni bir COVID-19 değil'
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı’ndan Hantavirüs mesajı: 'Bu yeni bir COVID-19 değil' Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs vakalarına ilişkin “Bu yeni bir COVID-19 değil” ifadelerini kullandı.
Hantavirüs Türkiye'de var mı? Türkiye'de Hantavirüs teşhisi konuldu mu?
Hantavirüs Türkiye'de var mı? Türkiye'de Hantavirüs teşhisi konuldu mu? Dünyada ve Türkiye'dekamuoyunun gündeminde yer alan hantavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Peki, Hantavirüs Türkiye'de var mı? Türkiye'de Hantavirüs teşhisi konuldu mu?