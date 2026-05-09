Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir yolcu gemisinde görülen vakaların ardından gündeme gelen Hantavirüs araştırılıyor. Peki, Hantavirüs Türkiye'de var mı? Türkiye'de Hantavirüs teşhisi konuldu mu?

HANTAVİRÜS TÜRKİYE'DE VAR MI?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir" denildi.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den yola çıkan bir gemide bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğunun doğrulandığını, diğer 3'ünde ise şüphe bulunduğunu belirtti.

İLK VAKALAR GEMİDE GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Atlas Okyanusu'nun güneyinde Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden bir yolcu gemisinde patlak veren vakaların ardından gündeme gelen hantavirüsünü, küresel nüfus için "düşük riskli" olarak değerlendirirken, yakından takibe aldığı virüsün genom dizileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.