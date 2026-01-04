Sağlık Bakanlığı’nın istatistik yıllığı sağlıkta memnuniyet tablosunu ortaya koydu: Sağlıkta memnuniyet yok

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılının sonunda 2024 sağlık istatistikleri yıllığını paylaştı. Veriler, yurttaşların sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyetin düştüğünü istatistiklerle de kayda geçirdi. Buna göre tüm sektörlerde 2014 yılında yüzde 70,6 olan memnuniyet, 2024’te 63,2’ye geriledi. Sektör bazında bakıldığında ise devlet hastanelerinde 2014’te yüzde 72,4 olan memnuniyet 2024’te yüzde 64’e geriledi.

Özel sektörde de yüzde 2014’te 57,8 olan memnuniyet 2024’te 48,6’ya geriledi. Üniversite hastaneleri ise tüm sektörlere göre memnuniyeti artan tek hastaneler oldu. Verilere göre 2014’te yüzde 57,2’lik olan memnuniyet oranı 10 yılda 2024’te 64,5’e yükseldi. Öte yandan; verilere göre 2024’te en çok memnuniyet duyulan yer aile sağlığı merkezleri oldu.

ANTİDEPRESAN KULLANIMINDA ARTIŞ

Yıllıkta yer alan verilere göre; yurttaşların antidepresan ilaç kullanımı da 10 yılda artış gösterdi. 2013’te bin kişiye düşen antidepresan ilaç kullanımı 36’yken bu sayı 2023’te 61’e yükseldi. Öte yandan; yıllığa göre uzman hekim sayısı son dört yılda 48 bin 599’dan 61 bin 248’e yükseldi. Ancak OECD ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye 100 bin kişiye düşen hekim sıralamasında neredeyse son sırada yer aldı. Türkiye’de 100 bin kişiye 258 hekim düşerken; komşu ülke Yunanistan’da bu sayı 661, Portekiz’de 581, İtalya’da 535, Almanya’da 446, İzlanda’da 450, Letonya’da 336 oldu.

Yine 100 bin kişiye düşen hekim sayısı alanlarına göre kıyaslandığında; Türkiye çocuk hastalıkları, pratisyen hekim, kadın doğum, psikiyatri gibi pek çok alanda OECD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin altında kaldı. AB ülkelerinde 100 bin kişiye düşen pratisyen hekim sayısı 109 olurken, bu sayı Türkiye’de 77’de kaldı. Çocuk hastalıklarında 100 bin kişiye düşen hekim sayısı AB ülkelerinde 20 olurken, Türkiye’de 13 oldu. Aynı şekilde psikiyatride 100 bin kişiye düşen hekim sayısı AB ülkelerinde 19’ken Türkiye’de bu sayı 9’da kaldı.