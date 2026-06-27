Sağlık Bakanlığı’nın yeni atama ilanında diş hekimleri ve eczacılara kontenjan ayrılmadı: Kadro isyanı büyüyor

Sağlık Bakanlığı’nın dün Resmi Gazete’de yayımlanan “ilk defa ve yeniden atama kurası” ilanında, önceki dönemlerin aksine diş hekimleri ve eczacılar için herhangi bir kadro açılmaması diş hekimleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Daha önce yapılan atamada 521 kişilik diş hekimi kadrosuna 16 bin 6 başvuru yapılırken yaklaşık her 33 adaydan yalnızca biri atanabilmişti. Yeni mezunların da sisteme dahil olmasıyla bu dönemde başvuru sayısının 25 bin seviyelerine ulaşmasının beklendiğini belirten diş hekimleri, kontenjan ayrılmamasının binlerce mezunun kamuya atanma umudunu ortadan kaldırdığını ifade etti.

‘BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI’

Atama bekleyen sağlık profesyonelleri, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak söz konusu ilanın yeniden düzenlenmesini ve diş hekimleri ile eczacılar için de kontenjan açılmasını istedi.

Cumhuriyet’e konuşan Diş Hekimleri Dayanışma Platformu’ndan Derya Yıldız, “Sağlık Bakanlığı’nın ilanı, meslektaşlarımız arasında büyük bir hayal kırıklığı ve endişe yarattı. Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz parçası olan diş hekimleri ve eczacılar, geleneksel olarak kuraya dahil edilmekteyken bu ilanda yalnızca tabip kadrolarına yer verilmiş olması kabul edilemez bir dışlanma” dedi.

Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) verileri incelendiğinde, diş hekimliği branşının 22 milyon arama ile Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan 2. branş olduğunu aktaran Yıldız, “Toplumun ağız ve diş sağlığına erişim ihtiyacı bu denli yüksekken kamuda görev bekleyen binlerce diş hekimi ve eczacının görmezden gelinmesi, halk sağlığı hizmetlerinin sürekliliği açısından da büyük bir çelişkidir” diye konuştu.

“Zaten sınırlı olan atama kadroları, meslektaşlarımız için hayati bir istihdam kapısı” diyen Yıldız, “Bu dönemde, diş hekimlerine ve eczacılara hiçbir kontenjan açılmaması, genç sağlık profesyonellerinin emeğinin yok sayılması anlamına gelmekte” ifadelerini kullandı.