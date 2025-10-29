Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan sözleşmeli personel alımı süreci, adaylar için kritik bir hazırlık dönemini beraberinde getiriyor. Başvuru şartları, KPSS puanı, eğitim durumu ve pozisyonlara özel nitelikler, ilerleyen günlerde Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzlarla netleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı belli mi?

SAĞLIK BAKANLIĞI S ÖZLE ŞMELİ PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:

Uzman Doktor 22.983

Doktor 3.652

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Teknikeri 25

S ÖZLE ŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli sağlık personeli istihdamı için önemli bir adım atıldı. Eleman temininde güçlük yaşanan bölgelerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla alınan bu karar doğrultusunda, toplamda 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli görevlendirilecek. Bu istihdam planı, sağlık sisteminin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi ve vatandaşlara daha erişilebilir hizmet sunmayı hedefliyor.