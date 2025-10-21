Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli personel alımının tarihi, atama bekleyen sağlık çalışanlarının gündeminde yer almaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2026 yılında yapılması kesinleşen Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru sürecine ilişkin takvimin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuzun yayımlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. 26 bin 673 personelin alınacağı bu süreçte, başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması öngörülüyor.

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı açıklandı. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, toplamda alınacak personelin 22 bin 983’ü uzman doktor, 3 bin 652’si ise doktor kadrosunda istihdam edilecek.

Bunlara ek olarak, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 sağlık teknikeri ve 1 diyetisyen alımı da gerçekleştirilecek.