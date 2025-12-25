Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru şartları, bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da başvuruların benzer tarihlerde alınmaya başlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu kapsamlı alımda aranan şartlar, yayımlanacak resmi duyuru ve başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.

BRANŞ DAĞILIMI

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde belirlendi:

Uzman Doktor: 22.983

Doktor: 3.652

Diyetisyen: 1

Ebe: 9

Hemşire: 2

Sağlık Teknikeri: 25