Sağlık Bakanlığı uyarıyor: Türkiye'de çocukların ekran süresi günde kaç saat?

Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:24

Güncelleme: 08.11.2024 - 17:24

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, Türkiye'de 6-13 yaş arası çocukların günde ortalama 6,4 saat ekran başında vakit geçirdiğine dikkat çekti. RTÜK İletişim Dergisi'nde kaleme aldığı "Ekran Bağımlılığı ve Toplum Sağlığına Etkileri" başlıklı makalesinde Birinci, kontrolsüz ekran kullanımının çocuklarda ve gençlerde çeşitli fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Birinci, ekran sürelerinin kısıtlanmasının ve çocuklara sağlıklı alışkanlıklar kazandırılmasının toplum sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

EKRAN SÜRELERİNİN ETKİLERİ

Birinci, dünya genelinde pandemi döneminde artan ekran sürelerinin Türkiye'deki çocukların yüzde 72’sinde önceki yıllara göre yükseldiğini, ayrıca günlük 3 saati aşan ekran süresinin depresyon ve anksiyete riskini artırdığını ifade etti. Ekran bağımlılığının başlıca belirtilerini sıralayan Birinci, uzun süreli ekran maruziyetinin çocuklarda dikkat dağınıklığı, gelişimsel gecikme, iletişim becerilerinde zayıflık, obezite ve diyabet gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğini aktardı.

ÇOCUKLAR İÇİN EKRAN SÜRESİ SINIRLANDIRILMALI

Birinci, Sağlık Bakanlığı'nın "Teknoloji Bağımlılığı Ebeveyn Rehberi"nde 4-6 yaş dönemindeki çocuklar için ekran süresinin günde 20-30 dakikayla sınırlandırılması, 6-12 yaş grubunda ise günlük en fazla 1 saat ile sınırlanması önerildiğini hatırlattı. Aşırı telefon kullanımının iskelet sistemi sorunlarına yol açabileceğini de belirten Birinci, ekran bağımlılığıyla mücadele için daha fazla araştırma yapılmasının ve stratejiler geliştirilmesinin önemine değindi.

Birinci, “Ekran sürelerini sınırlandırarak çocuklarımıza sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak, daha sağlıklı ve dengeli bir toplum oluşturmanın temel taşları olacaktır” dedi.