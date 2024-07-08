Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası duyuru ardından kısa sürede kura işlemleri gerçekleştirildi. Şimdi gözler iller arası tayin sonuçları isim listesinde. Peki, Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası duyuru yayımlandı. Yayımlanan takvim doğrultusunda başvurular 26 Haziran-1 Temmuz 2024 tarihileri arasında alındı. Peki, Sağlık Bakanlığı yer değiştirme kurası ne zaman?
SAĞLIK BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME KURASI NE ZAMAN?
2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26 Temmuz 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek.
İller arası yerleştirme sonuçları kura çekiminin ardından aynı gün"yhgm.saglik.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Atama sonuçları noter huzurunda yapılacak kuranın ardından aynı gün içerisinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüinternet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) erişime açılacak.
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