6 ay 6 bin kilometre uygulaması nedir? Otomotiv sektöründe 6+6 kuralı ne demek?
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Sektörde fahiş fiyatların önüne geçmek için uygulanan '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı. Peki, 6 ay 6 bin kilometre uygulaması nedir? Otomotiv sektöründe 6+6 kuralı ne demek?
Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamaya göre; otomotiv ticareti kapsamında getirilen '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Peki, 6 ay 6 bin kilometre uygulaması nedir? Otomotiv sektöründe 6+6 kuralı ne demek?
6 AY 6 BİN KİLOMETRE UYGULAMASI NEDİR?
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe fahiş fiyat oluşumlarının ve haksız ticari uygulamaların önüne geçmek için 6 ay 6 bin kilometre uygulamasını başlattı. Bu sayede, ikinci el araçların sıfır fiyatını geçtiği haksız kazanım yerine; bir arabanın satılması için 6 ayı doldurması veya 6 bin kilometreye ulaşmış olması gerekiyor.
6 AY 6 BİN KİLOMETRE UYGULAMASI KİMLERİ KAPSIYOR?
6+6 kuralı araç ticareti yapan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Yani bireysel satışlar da ticari satışlar da bu kurala uymak durumunda.
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