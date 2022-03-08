Sağlık Bakanlığı'ndan Turkovac açıklaması
Yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu (rapel doz) Faz-3 klinik çalışması Azerbaycan’da başlıyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu Faz-3 çalışması, Turkovac’a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor. TÜSEB heyeti çalışmaya ilişkin protokolün imzası için bugün Bakü’ye gidiyor.
TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan başkanlığındaki heyette, Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara ve Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Batuhan Yeşilyurt bulunuyor. TÜSEB ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi arasındaki protokol 9 Mart Çarşamba günü imzalanacak ve klinik araştırma başlayacak.
Türkiye, dünyada Covid-19’a yönelik aşı geliştirme çalışmalarında kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri oldu. Turkovac, bağımsız yerel etik komiteler ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından değerlendirilerek 22 Aralık 2021’de Türkiye’de Acil Kullanım Onayı (AKO) aldı. Dünyada AKO onayı alan diğer COVID-19 aşıları gibi Turkovac’ın da yurt dışında kullanımına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürüldü. Bu kapsamda gerçekleştirilen çok sayıda bilimsel toplantılar sonucunda, görüşülen ülkeler arasından Turkovac’ın yurt dışı çalışması için hazır konuma geçen ilk ülke Azerbaycan oldu.
Bu çalışmayla birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez GMP standartlarında tamamı yerli olarak üretilen bir beşeri aşı yurt dışında kullanılacak. Klinik araştırmada, 2 doz inaktif aşı olan Azerbaycan vatandaşları 3. doz olarak Turkovac aşısını seçebilecek. Çalışmaya katılabilmek için 18-59 yaş aralığında olmak, 2 doz inaktif aşı olmak, 2. doz aşıdan sonra en az 90 en fazla 270 gün geçirmiş olmak, daha önce hastalığı geçirmemiş olmak gibi kriterler gerekiyor.
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