Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin tablosu ağırlaştı
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, sağlıkta şiddet başvuruları için kullanılan Beyaz Kod’a 2021’de 101 bin 984 şikâyet geldi.
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne 27 bin 560 tehdit ve şiddet başvurusu yapıldı. Verileri değerlendiren SES Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “Beyaz Kod bildirimleri 2020 ve 2021’de rekor kıran sayıların da üzerinde gerçekleşti” dedi.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 2019’da 46 bin 276 kişi Beyaz Kod kullanmışken 2020 sonu itibarıyla bu sayı 72 bin 158 oldu. 2021’de ise sağlıkta şiddetin tablosu daha da giderek ağırlaştı.101 bin 984 sağlık çalışanı Beyaz Kod alarmı verdi. “Beyaz Kod bildirimlerinin yüzde 55’i pandemi döneminde gerçekleşti” diyen Yalçınkaya, “Sağlıkta şiddetin durması Sağlık Bakanı ve hükümetin sorumluluğudur. Artışa seyirci kalanın da şiddet uygulayan kadar payı var” ifadelerini kullandı.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay ise “Şiddette uğrayan sağlık çalışanının Emniyet’e gitmeden ifade vermesini sağlayan bir düzenleme yaptılar. Böyle olmaz. Biz bu kişilerin tutuklu yargılanmasını istiyoruz” dedi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık çalışanlarının şikayetleri yükseldi
- ABD Temsilciler Meclisi'nden Ukrayna'ya destek
- Avrupa bir büyük ‘savaş kurbanı’ olur mu?
- Demokrasi olsa savaş olmazdı
- Her şeyi anlatacaksanız hadi gelin konuşalım
- Batı’nın ikiyüzlülüğü ve Ukrayna - Prof. Dr. Cengiz KUDAY
- Cumhuriyetin ‘olmazsa olmazları’ - Mustafa GAZALCI
- Cumhuriyeti 3 Mart Devrim Yasaları ile yaşatmak - Doç. Dr. Halil ÖZCAN
- 1 Mart Tezkeresi: Ortadoğu, Orta Asya, Karadeniz...
- ‘Almanya uyandı’