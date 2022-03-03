Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin tablosu ağırlaştı

03 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne 27 bin 560 tehdit ve şiddet başvurusu yapıldı. Verileri değerlendiren SES Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “Beyaz Kod bildirimleri 2020 ve 2021’de rekor kıran sayıların da üzerinde gerçekleşti” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 2019’da 46 bin 276 kişi Beyaz Kod kullanmışken 2020 sonu itibarıyla bu sayı 72 bin 158 oldu. 2021’de ise sağlıkta şiddetin tablosu daha da giderek ağırlaştı.101 bin 984 sağlık çalışanı Beyaz Kod alarmı verdi. “Beyaz Kod bildirimlerinin yüzde 55’i pandemi döneminde gerçekleşti” diyen Yalçınkaya, “Sağlıkta şiddetin durması Sağlık Bakanı ve hükümetin sorumluluğudur. Artışa seyirci kalanın da şiddet uygulayan kadar payı var” ifadelerini kullandı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay ise “Şiddette uğrayan sağlık çalışanının Emniyet’e gitmeden ifade vermesini sağlayan bir düzenleme yaptılar. Böyle olmaz. Biz bu kişilerin tutuklu yargılanmasını istiyoruz” dedi.