Sağlık çalışanlarına yumruklu saldırı!

Yayınlanma: 27.06.2024 - 11:40

Güncelleme: 27.06.2024 - 11:40

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın vefatı sonrası yakınların sağlık çalışanlarına saldırdı. Hasta yakınlarından biri sağlık çalışanını yumrukladığı ve bir diğer kadın sağlıkçının da kolundan yaralandığı bildirildi.

"TEHDİT EDİLDİLER"

İzmir Tabip Odası olayla ilgili yaptığı açıklamada “İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde yaklaşık 1 yıldır tedavi görmekte olan immobil bir bakım hastası 26.06.2024 tarihinde akşam saatlerinde vefat etmiştir. Yoğun bakım biriminde görevli uzman ve asistan meslektaşlarımız, hastanın vefat haberini hasta yakınları ile paylaşmakta iken hasta yakınlarından birisi bir meslektaşımıza saldırmış, kafasına yumrukla 3-4 kez vurmuş, bir kadın meslektaşımızın kolunu yaralamıştır. Meslektaşlarımız olayın ardından adli rapor için acil serviste beklendiği sırada hasta yakınlarından birisi de meslektaşımızı tehdit etmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“ADLİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel ve avukat Mithat Kara’nın hastaneye giderek sağlık çalışanlarına destek verdiği belirtilen açıklamada, “Meslektaşımıza fiili saldırıda bulunan ve tehdit eden 2 kişinin, adli işlemleri karakolda devam etmektedir. Bu kişilerin 27.06.2024 tarihinde adliyeye sevk edilmesi beklenmektedir. Hiçbir şiddet eyleminin her ne gerekçe ile olursa olsun makul gösterilmesi kabul edilemez. Bu vahşeti kabullenmek mümkün değildir. Sağlıkta şiddeti sıradanlaştıran, gündemden düşürmeye çalışan ve görmezden gelen idarecilere ve sağlık otoritesine inat, sağlıkta şiddete ve sağlık otoritesinin yaklaşımlarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adli sürecin takipçisi olacak, hastanedeki güvenlik zaafiyetine karşı önlemlerin alınması için gerekli girişimlerde bulunacağız” denildi.