Sağlıkta şiddet bitmiyor... Çankırı'da acil servis doktoru, hasta yakını tarafından darbedildi
Çankırı Devlet Hastanesi'nde acil serviste görevli bir doktor, hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.
Çankırı Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde eşini tedavi ettirmek için hastaneye gelen M.K. isimli kişi ile uzman doktor S.K.K. arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.K., doktor S.K.K.'ya karşı fiziksel saldırıda bulunarak göğsüne vurdu.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Hastanenin güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen saldırgan, doktorun 'beyaz kod' vermesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayın ardından doktor S.K.K., yaşadığı göğüs ağrısı ve nefes alma zorluğu şikayetiyle acil servis polikliniğinde muayene edildi ve adli rapor düzenlendi.
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