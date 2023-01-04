Sağlık çalışanlarından hastaneye asgari ücret pankartı

04 Ocak 2023 Çarşamba, 14:13

İzmir’de sağlık emekçileri maaş zamlarını protesto etti.

Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi girişine “Bu işyerinde asgari ücret uygulanmaktadır” pankartı asarak AKP iktidarına seslerini duyurmaya çalıştı. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, memurlar adına yaptığı açıklamada ek zam talep ettiklerini söyledi, maaşların her ay enflasyon oranında arttırılmasını istedi.

Memurların düşük zam oranlarıyla açlığa mahkum edildiğini dile getiren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Memur ve emekli fakirleşmeye devam ediyor” diyerek yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti: “Bağımsız araştırma şirketlerine göre enflasyon oranı yüzde 137’dir. 2023 yılı Ocak ayından itibaren vergilere, cezalara, harçlara yapılan ortalama yüzde 122’lik zamlar göstermektedir ki, Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten hükümetin reel enflasyonu tam olarak yüzde 122’dir. Memur ve emekliye yapılan yüzde 25’lik maaş zammı kış gününde memur ve emekliyi sefalete sürüklemiştir. Pek çok memurun taban aylığı asgari ücret seviyesine inmiş, hatta asgari ücretin altında maaş alan pek çok memurda ortaya çıkmıştır. Bu durumu protesto etmek adına, kamu kurumlarımızın kapısına “Bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır” tabelaları asmakta fayda vardır.

Bu zamla memurlarımızın ve emeklilerimizin gözündeki ışıltıyı söndürdünüz, memurunun itibarını yok ettiniz. 6-7 yıl önce yaklaşık üç asgari ücret alan memurun maaşını bu gün asgari ücret seviyesine indirdiniz. Yüzde 25 zammın kabul edilmesi mümkün değildir. Memur ve emekliye acilen ek zam şarttır. Biz istiyoruz ki, vergi dilimleri yüzde 15 olarak sabitlensin. Maaşlar her ay enflasyona ve huzur payı eklenerek düzenlensin.”