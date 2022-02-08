Sağlık çalışanlarından yurt genelinde bir günlük iş bırakma eylemi
Sağlık çalışanları tüm yurt genelinde bugün iş bırakmaya hazırlanırken iktidarın da sağlıkçıların özlük haklarıyla ilgili Meclis’e getireceğini söylediği düzenleme üzerinde çalışmaya devam ettiği öğrenildi.
Türkiye genelinde “Beyaz Nöbet” tutan sağlık çalışanları, bugün iş bırakma eylemi yapacak. Pek çok hastanede acil hizmetler dışında sağlık hizmeti verilmeyecek.
Sağlıkçılar, Türkiye genelinde bu greve hazırlanırken, iktidarın da sağlıkçılar için bir düzenleme hazırlığında olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre, sağlıkçılarla ilgili Meclis’ten geri çekilen ve yeniden getirileceği açıklanan düzenlemenin gecikmesi “bazı sosyal güvenlik konularında yapılacak düzeltmeler kaynaklı” oldu. “İktidarın hâlâ sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürdüğü” belirtildi.
MECLİS’E GELECEK Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da konu üzerine çalıştığı ve “en düşük hekim maaşını hâkim maaşıyla eşitlemeyi hedeflediği” öğrenildi. Ayrıca, “Meclis’teki sağlıkçı milletvekillerinin de konuyu Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bürokratlarla görüştüğü ve düzenlemenin bu sefer hemşire, hasta bakıcı, ebe, tıbbi cihaz teknisyenleri gibi tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilerek getirilmek istendiği” aktarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla yapılan görüşmelerde “iyileştirme konusunda sorunlar yaşandığı ve düzenlemenin gecikmesinin bir nedeninin de bu olduğu” kaydedildi. Buna karşın, “iktidarın düzenlemeyi getirmek istediği, ancak şu an bir tarih konuşulmadığı, Meclis’in de zaten bu hafta tatilde olacağı” belirtildi.
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