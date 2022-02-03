Sağlıkçılar, tüm yurtta 8 Şubat’ta uyarı grevine gidiyor
Sağlık çalışanları özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için Türkiye genelinde “Beyaz Nöbet” eylemini sürdürüyor.
Sağlık çalışanları, eylemin 8. gününde İstanbul Kadıköy’deki Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde bir araya geldi. Geçen yıl hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirecek yasa tasarısı TBMM’ye gönderilmiş ardından da geri çekilmişti. Uzun zamandır haklarını arayan sağlık çalışanları, yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor.
8 ŞUBAT UYARISI
Grup adına basın açıklaması yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi Op. Dr. Türkan Yavuz, “Sağlık emekçileri hakkında düzenleme içeren yasanın Meclis’ten geçmesini istiyoruz. Tasarının Meclis’e getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı grevi yapacağız” dedi.
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri, Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise, “Özlük haklarımızın iyileştirmesini istiyoruz, sağlıkta şiddetin önlenmesi için yasa tasarısının geçmesini, Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz” ifadelereni kullandı.
Video Haberler
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
En Çok Okunan Haberler
- Burak Elmas'tan kadro dışı talimatı
- ABD'nin kamu borcunda rekor seviye
- Fuhuş operasyonunda 'polis' skandalı
- İstanbul'da gizemli kazı: Ekipler nöbette
- AKP'de toplu istifa: 'Baskı' ve 'sürtüşme' iddiası
- TSK'den 'Kış Kartalı' harekatı
- Yolda dehşet: Ateşe verilen valizden çıktı
- İstanbul'da helikopter destekli dev operasyon
- Fenerbahçe’den Efecan atağı
- 'Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor'