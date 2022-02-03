Sağlıkçılar, tüm yurtta 8 Şubat’ta uyarı grevine gidiyor

03 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Sağlık çalışanları, eylemin 8. gününde İstanbul Kadıköy’deki Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde bir araya geldi. Geçen yıl hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirecek yasa tasarısı TBMM’ye gönderilmiş ardından da geri çekilmişti. Uzun zamandır haklarını arayan sağlık çalışanları, yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor.

8 ŞUBAT UYARISI

Grup adına basın açıklaması yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi Op. Dr. Türkan Yavuz, “Sağlık emekçileri hakkında düzenleme içeren yasanın Meclis’ten geçmesini istiyoruz. Tasarının Meclis’e getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı grevi yapacağız” dedi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri, Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise, “Özlük haklarımızın iyileştirmesini istiyoruz, sağlıkta şiddetin önlenmesi için yasa tasarısının geçmesini, Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz” ifadelereni kullandı.