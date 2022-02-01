Sağlık çalışanları, 'yasal düzenleme' eylemini sürdürüyor

01 Şubat 2022 Salı, 04:00

Elektrik faturalarında TRT payının kaldırılmasını da öngören torba yasa teklifinde, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler de yer alıyordu. Söz konusu torba yasa teklifi geçen aralık ayında TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif, TBMM Genel Kurulu’na geldiğinde ise sağlık çalışanlarına, maaş, ek ödeme ve ek gösterge düzenlemesinde hekimlerle ilgili maddeleri iktidar cephesince önce kabul etti. Sonrasında ise muhalefetin “ilgili maddelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsamadığı” eleştirileri karşısında iktidar yeni bir adım attı ve torba yasa teklifindeki ilgili maddeleri, genel kurulda teklifin tümü oylanmadan geri çekti. Söz konusu düzenlemeyle ilgili maddeler ise TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na sevk edildi.

İktidarın vaatleri arasında yer alan düzenleme aralık ayından bu yana TBMM’de bekletilirken, sağlık çalışanları da tepkilerini dile getirmek üzere “Beyaz Nöbet” eylemlerine başladı. Pek çok sağlık meslek örgütü de 8 Şubat’ta, bu kapsamda, iş bırakacağını duyurdu. Düzenlemenin bir türlü yasalaşmamasına tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Sağlıkçılar artık kuru teşekkürün ötesinde haklarını istiyor. Çalışma koşulları adil değil, güvenli değil ve hak ettiklerini alamıyorlar. Bunun sonucunda çoğu yurtdışına gidiyor. Bir an önce tüm sağlıkçıları kapsayan bir düzenlemenin yapılması gerekiyor” dedi. Sağlıkçıların meslek hastalığı ve şiddet yasası gibi beklentilerinin olduğunu da vurgulayan Taşcıer, “Bu konularda da ortak akılla düzenlemeler yapmak gerekiyor. Ancak iktidar, hiçbir konuda verdiği sözü tutmuyor. Hiç kimse endişe etmesin, yapılacak ilk seçimden sonra iktidarımızda sağlıkçılar hak ettiklerini alacaklar” görüşünü dile getirdi.

"ARTIK BURADAN GERİ DÖNÜŞ YOK"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu da geri çekilen maddelerin sadece doktorları kapsadığını anımsatarak “Sağlık teşkilatı sadece doktorlarla olmaz. 39 ayrı alanda çalışan var. İktidar da hatasını anladı; düzenlemeyi geri çekti. Zaten genelde bir düzenleme getirirken onu etraflıca düşünmüyorlar, anında karar veriyorlar. Doktorlara yapılan düzenleme de böyleydi” dedi. İktidarın daha sonra yasa teklifinde düzenleme yapmak istediğini ancak dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle yapamadığını vurgulayan Kabukçuoğlu, “Sağlıkçılar Beyaz Nöbet’e başladı ve artık buradan geri dönüş yok” ifadelerini kullandı.