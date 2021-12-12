TTB, 'sakın aklınızdan geçirmeyin' diyerek uyardı
Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Aralık 2021 tarihinde TBMM gündemine alınan, hekimlerin özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin geri çekilmek istendiğine dair bilgi aldıklarını belirterek, "Sakın aklınızdan geçirmeyin" açıklaması yaptı.
TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamadan "SakınAklınızdanGeçirmeyin" etiketiyle yapılan paylaşımlarda, hekimlerin özlük haklarına ilişkin düzenlemenin bilinmeyen bir zamana ertelenmek istendiğine dikkat çekildi.
TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar şöyle:
"Bugün Meclis komisyonunda yapılan görüşmede, hekimlerin özlük hakları ile ilgili getirilen düzenlemenin geri çekilmek istendiğine dair bilgi almaktayız. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. İlk önerinin daha gerisinde bir tasarıyı sakın aklınızdan geçirmeyin.
Özlük haklarımıza ilişkin düzenlemenin geri çekilerek bilinmeyen bir zamana ertelenmek istenmesi, hekimleri, sağlık emekçilerini oyalamaktır. Sakın aklınızdan geçirmeyin.
Hekimlerin özlük haklarıyla ilgili düzenlemeyi tüm sağlık çalışanlarına uygulamanızı beklerken tasarıyı geri çekmeyi sakın aklınızdan geçirmeyin.
Bütçe teklifinde hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 ek göstergenin uygulanması ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az yüzde 150 oranında artış yapmaya olanak verecek düzenleme yapılmalıdır. Daha azını sakın aklınızdan geçirmeyin.”
Öte yandan Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, şu açıklamayı yaptı:
"Bu düzenlemeyi eksik bulduğumuzu, eşitsiz bulduğumuzu, adaletsiz bulduğumuzu, tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını kapsayan bir düzenlemeyi talep ettiğimizi söylemiştik. Bu yasa tasarısının bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendiği şeklinde görüş bildirmişlerdi. Bugün aldığımız habere göre yasa tasarısının tamamen geri çekilmesi gündeme gelmiş. Bunu asla kabul etmiyoruz. Ekonomik ve özlük haklarımız için yasalar doğrultusunda sonuna kadar mücadele vereceğiz. Önümüze yeni bir eylemlilik süreci koyacağız, gerekirse bu iş greve kadar devam edecek, bunu da tartışıyoruz."
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