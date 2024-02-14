Sağlık ekiplerinin tedavisini reddetmişti: 2 gün sonra ölü bulundu!

Antalya'da 2 gün önce sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden Yaşar Bahar (41), kaldığı 2 katlı metruk evde ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 15:25
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sokakta yaşayan Yaşar Bahar'dan (41) haber alamayan arkadaşları gittikleri metruk evde, onu yerde yatarken buldu.

Bahar'dan tepki alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yaşar Bahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TEDAVİYİ KABUL ETMEMİŞ!

Durumun bildirilmesiyle olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekipleri de geldi. İncelemelerin ardından Bahar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşar Bahar'ın 2 gün önce, bölgede yaşayanların ihbarıyla, kendisi için gelen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmediği öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


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