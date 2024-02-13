Tek yaşadığı evinde ölü bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tek yaşayan Gamze Kösedağ (33) evinde ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:51
Tek yaşadığı evinde ölü bulundu
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Selimiye Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'nci katından kötü koku gelmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kapı açılmayınca evin balkonundan içeri giren ekipler, Gamze Kösedağ'ın hareketsiz gördü.

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İncelemede, tek yaşayan Kösedağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan ilçedeki bir gazinoda çalıştığı öğrenilen Kösedağ'dan 10 gündür haber alınamadığı ancak hakkında herhangi bir kayıp başvurusunun olmadığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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