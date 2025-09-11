Sağlık emekçileri çözüm bekliyor: 'Memur-işçi ayrımı değil, tek statüde birleşme istiyoruz'

Liyakatsiz idareciler; şiddete maruz kalma, açlık ve yoksulluk sınırı altında çalışma... Sağlık emekçisinin derdi bitmiyor. Emekçi çözüm bekliyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Hürriyet Sağlık Sendikası Genel Başkanı Erdoğan Çakmak, sağlık alanındaki 39 branşın hepsinin sorunları olduğunu söyledi. Sorunlardan en büyüğünün, ‘Büyük çoğunluğu iktidara yakın konfederasyonlara üye olan liyakatsız idareciler’ olduğunu ifade eden Çakmak, “Bu düzelmeden sağlık çalışanları arkadaşlarımızın sorunlarını çözmek kolay olmayacak. İdareciler sınavla ya da seçimle gelmeli. Her hastane kendi başhekimini, müdürünü kendi seçmeli” diye konuştu.

‘GÖREV TANIMI DIŞINDA ÇALIŞTIRILMAMALI’

Hemşirelik mesleğinin profesyonelleşmesi gerektiğini belirten Çakmak, hemşireliğin branşlaşması ile ilgili projesini meclisteki birkaç vekile ilettiğini belirtti. Projesinin soru önergesi olarak sunulması talebinde de bulunan Çakmak, “Sağlık meslek lisesi mezunu olan hemşire arkadaşlarımızın hepsinin bir alanı var. İsteyen alanını seçecek, tercih edilmeyen alanları da teşvik edeceksin. Görev tanımları dışında çalıştırılmayacaklarına dair de net bir yönetmelik çıkarılmalı” ifadelerini kullandı. Acil servisine fazla yüklenildiğini ve buranın poliklinik gibi çalıştırıldığını dile getiren Çakmak, bu sorunun da düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

‘BAKANLIK, SAĞLIK ÇALIŞANINI KORUYAMIYOR’

“Hizmet vereni mutlu edemezsen hizmet alanı mutlu edemezsin” diyen Çakmak, "10 kişinin yapacağı iş 3 kişiye kalmış, üstüne ekonomik yük binmiş. Bakanlık, sağlık çalışanlarını koruyamıyor" değerlendirmesinde bulundu. Çakmak, “Aynı işi yapan işçi ve memur hemşire arasında ücret farkı var. Bu çalışma barışını bozuyor. Kamuda memur-işçi diye ayrılmayı değil tek bir statü altında birleşmeyi istiyoruz” çağrısında bulundu.