İş bırakma eylemi başladı: Sağlık emekçileri hakları için alanlara indi

Yayınlanma: 01.08.2023 - 13:24

Güncelleme: 01.08.2023 - 13:27

On dokuz sendika ve 2 aile hekimliği federasyonu tarafından kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) bünyesindeki sağlık emekçileri 1-2 Ağustos tarihlerinde iş bırakıyor.

Bu tarihler aralığında polikinlikler hizmet vermeyecek ancak acil servisler iş bırakma eyleminden muaf tutulacak.

ALANLARA İNDİLER

1 Ağustos itibarıyla sağlık emekçilerinin iş bırakma eylemi başladı. Yurdun dört bir yanındaki sağlıkçılar hak mücadelesi için alanlara indi.

NE OLMUŞTU?

21 sağlık meslek örgütünün bugün ve yarın iş bırakma eylemi yapmasından önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık emekçilerine bir mektup göndermişti.

Bakan Koca, sağlık emekçilerinin eyleminin "işleyişe karşı sorumsuzluk" anlamına geleceğini ve "toplumca kabul edilir" olmadığını savunmuştu.

Sağlık emekçilerinin eylemini maden işçilerinin eylemleri ile karşılaştıran Koca, "Maden ocağı işçisinin örgütlü bir aksiyonu kömür üretimini aksatma üzerinden gerçekleşir. Hizmet verilen alan insan sağlığı olduğunda bu formüldeki 'araç' hastadır. Hasta mağduriyetinin araç olarak kullanılmasını bizler, doktor ve sağlık çalışanı tasavvurumuzla asla bağdaştıramayız" ifadelerini kullanmıştı.