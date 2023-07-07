Sağlık emekçileri maaş zammını protesto için iş bıraktı: 'Memura müjde' başlıklarıyla milleti kandırdılar'

Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 13:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan son verilere göre haziran ayında enflasyon yüzde 3,92 olurken 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. AKP, memur maaşlarına enflasyon farkı olarak yüzde 17,55 ve seyyanen 8 bin 77 lira zam yapılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Öte yandan, Türkiye bugün güne yeni zam haberleriyle uyandı. Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonların izin harcı ise 20 bin TL oldu. Bedelli askerlik ücreti de 122.350,80 TL'ye yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı Genel Sağlık-İş Sendikası ve Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN), söz konusu zammı protesto etmek için bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi yaptı.

"MEMURA MÜJDE BAŞLIKLARIYLA MİLLETİ KANDIRDILAR"

Zam düzenlemesine karşı iş bırakan Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur şu ifadeleri kullandı:

“Bu meydana ilk çıkışımız değil. Görünen o ki son çıkımız da olmayacak. Siyasi iktidarın 21 yıldır sistemli şekilde kamu emekçilerini açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmesini bu meydanlardan birçok kez gündeme getirdik.

Bin 100 odalı sarayı devletin itibarı olarak görenlere, halkı aç yatarken yandaşlarına halkın kaynaklarını akıtan kifayetsiz muhterislere, kendilerini bu ülkenin sahibi sanarak 21 yılda yerleştirdikleri sadaka kültürünü normalmiş gibi sunanlara bir kez daha sesleniyoruz; devletin itibarı halkın refah seviyesiyle, devletin itibarı kamu çalışanlarının emeğine verdiği değerle ölçülür. Devletin itibarını düşünüyorsanız devletin memurlarını yoksulluğa mahkûm edemezsiniz. Kamu emekçilerinin yoksul olduğu bir ülkede refahtan da itibardan da bahsedilemez.

"ALIM GÜCÜ 2002'NİN ÇOK GERİSİNDE KALDI"

Fakir kitlelerin daha da fakirleştirilmesi yolunda atılan her adım ‘Türkiye yüzyılı’ diye parlatmaya çalıştığınız kişisel ikbal hırsınızın tabutuna çakılan bir çivi olarak yankı bulacaktır.

2001’den beri iktidara sahip olanlar her zam dönemine yandaş basına ‘memura müjde’ başlıklarıyla milleti kandırmış ve kandırmaya devam etmektedir. Gerçek enflasyon rakamlarının çok altında olan artışlarla, memurun alım gücünü adeta kasıtlı ve maksatlı olarak her yıl azaltmaktadır. Büyükşehirlerde kiralarını ödemek için maaşlarının tamamını vermek zorunda kalan kamu emekçileri için maaşlarıyla yaşayabilmek adeta imkânsızdır. İnsanın yaşaması için gece gündüz var gücüyle çalışan sağlık emekçileri aldıkları maaşla geçinemediği için daha fazla çalışmaya, nöbet tutmaya mecbur bırakılmaktadır.

Siyasi iktidar ve onun yandaşlığı dışında hiçbir faaliyeti bulunmayan sözde yetkili sendika yüzünden kamu emekçisi, AKP’nin iktidara geldiği 2002’deki alım gücünün çok gerisinde kalmıştır.

Sağlık çalışanı dün aldığı yumurtadan daha az, aldığı sütten, peynirden, ekmekten daha az alıyor. Daha çok çalışıyor ama daha az alıyor. Toplum nezdindeki değeri azalıyor. Artan bir tek şey var o da kamu emekçilerinin ödediği faturaların tutarı."