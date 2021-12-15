Sağlık emekçileri yurdun dört bir yanında iş bıraktı: Uyarıyoruz

15 Aralık 2021 Çarşamba, 12:27

Sağlık emekçileri, ülkenin dört bir yanındaki hastanelerde bugün "Emeğimize ve sağlık hakkımıza sahip çıkıyor, ayağa kalkıyoruz" diyerek iş bıraktı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Dev Sağlık-İş, Genel Sağlık-İş'e üye sağlık emekçileri, tam gün iş bırakarak bir kez daha iktidarı ve Sağlık Bakanlığı’nı uyardı.

TTB Merkez Konseyi'nin açıklamasında, "Sağlıkta Dönüşüm Programı" adı altında sağlık sisteminin artık çökertilip devam ettirilemez bir hâl aldığına dikkat çekilerek “Koronavirüs salgını mevcut sağlık otoritesinin, toplum sağlığını korumak gibi bir derdi olmadığını bir kez daha göstermiştir. Sağlık sistemi, artık sağlık değil sağlıksızlık üretmektedir. Yaşanılan bu çöküşe tanıklık eden biz sağlık emekçileri artık nefes alamıyoruz! Bilimden, yaşamdan, emekten yana değil sermayeden yana olan sağlık politikalarına sabrımız tükendi” denildi.



İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, Sadi Konuk Devlet Hastanesinde iş bırakan TTB üyesi hekimler adına yaptığı açıklamada, eylemin bir uyarı eylemi olduğunu vurguladı. Küçükosmanoğlu, “Eğer hekimleri görmezden gelmeye devam ederseniz eylemlerimiz devam edecek” dedi.

TALEPLER

Küçükosmanoğlu sağlık emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:

• İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçinebileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret, 7.200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz!

• Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi istiyoruz!

• Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; randevuların hastalarımıza en az 20 dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini istiyoruz!

DÖRT YANDA GREV

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Twitter hesabı üzerinden "Grevdeyiz" notuyla eylemlerden görüntüler paylaştı.

Antalya'dan Kars'a, İzmir'den Samsun'a birçok ilden sağlık emekçilerinin yoğun olarak katılım gösterdiği görülen iş bırakma eylemlerinden bazı görseller şöyle:





