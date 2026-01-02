Sağlık emekçisine hafta sonu mesai dayatması

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü “SHM’lerin Hafta Sonu Hizmet Sunumu” konulu yazısı ile SHM’lerde cumartesi günü, ‘mesai kaydırması’ adı altında hizmet sunulmasını istedi. Gerekçe olarak; ‘SHM’lerde görevli personel tarafından verilen danışmanlık hizmetlerinin bazı illerde Türkiye ortalamasının altında kalması’ gösterildi. Söz konusu dayatmaya tepki gösteren sağlıkçılar, danışan sayılarının düşüklüğü ile hafta sonu çalışma yapılması arasında bir bağlantı olmadığını vurguladı.

Söz konusu düzenlemenin hukuka ve Anayasa’ya da açıkça aykırı olduğundan söz eden Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre cumartesi ve pazar günlerinin hafta tatili olduğunu anımsatarak, açık bir yasal dayanak olmaksızın sağlık emekçilerinin hafta sonu çalışmaya zorlanmasının angarya ve yetki aşımı olduğunu belirtti. Uğur, “Kelime oyunlarıyla dinlenme hakkının gasp edilmesini kabul etmiyoruz” tepkisinde bulundu. Sağlık hizmetinin ticari faaliyet, sağlık emekçilerinin ise köle olmadığının altını çizen Uğur, “Danışmanlık sayıları üzerinden baskı kurmak, sağlık emekçisini istatistiğe, halk sağlığını performans hesabına indirgemek; piyasacı, baskıcı ve emek düşmanı zihniyetin sonucudur” dedi.

‘BİLİMSEL BİR BAĞ YOK’

Genel Sağlık-İş; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bu dayatmadan vazgeçilmesi için başvuruda bulundu. Söz konusu başvuruda, “Müdürlüğünüzün ilgide kayıtlı yazısı ile genel, sürekli ve zorlayıcı bir hafta sonu çalışması öngörülmesi, yetki aşımı niteliğindedir. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist ve çocuk gelişimciler tarafından sunulan hizmetler; koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında olup, bu hizmetlerin etkinliği nicelikten ziyade nitelik ve süreklilik ile doğrudan ilişkilidir. Danışmanlık sayılarının düşüklüğü ile hafta sonu çalışması arasında bilimsel ve hukuki bir illiyet bağı bulunmamaktadır.

Sorunun çözümü; sağlık emekçilerinin dinlenme hakkını ortadan kaldırmak değil, doğru planlama yapmak, yeterli sayıda kadro tahsis etmek ve kamucu sağlık anlayışını esas almaktır. Aksi yöndeki uygulamalar, sağlık emekçilerini angaryaya zorlamak anlamına gelmektedir. Bu nedenle ilgide kayıtlı yazınızın geri alınması, mesai kaydırması adı altında sağlık emekçilerinin hafta tatillerinin kaydırılması uygulamasına son verilmesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

‘ÇALIŞANLARIN VERİMİNİ DÜŞÜRECEK’

Türk-Sağlık Sen de söz konusu düzenlemeyi ‘angarya’ olarak nitelendirdi. Daha önceki yıllarda buna benzer bir uygulamanın Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) için getirildiğini; ancak bunun, hedeflenen amaca katkı sunmadığını ve kamu kaynaklarının israf olduğunu anımsatan sendika, bu uygulamanın da benzer sonuçlar doğuracağına yönelik uyarıda bulundu.

Uygulamadan vazgeçilmesi için başvuruda bulunan sendika açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu merkezlerde cumartesi tek başına çalışma, güvenlik başta olmak üzere birçok açıdan da risk ve sorunu beraberinde getirecektir. Süresi ve sınırı belirsiz sadece ‘çalışınsın’ denilerek yapılan uygulamaların sunulan sağlık hizmetine katkısı olmayacağı gibi çalışanların verimini de düşürecektir. Bu nedenle Bakanlık bu düzenlemeden vazgeçmeli, vatandaşların başvuru sayısı artırılmak isteniyorsa buna başka bir yöntem bulmalıdır.”