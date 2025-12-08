Sağlık harcamaları iki katına dayandı

Bu artışla birlikte cepten yapılan harcamaların toplam sağlık harcamaları içindeki payı da yüzde 18.8’e yükseldi.

Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, bir önceki yıla göre hane halkının cepten harcamalarındaki yüzde 100.2’lik artışın yurttaşın kamu hastanelerinde sağlık hizmetine ulaşamadığı ya da ulaştığı sağlık hizmetinden memnun olmadığı için özel sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kaldığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek genel sağlık sigortası prim borcu nedeniyle sosyal güvencesi olmayan kişi sayısının arttığını ve özel sağlık sektörünün genel sağlık sistemi içerisinde payının giderek büyüdüğünü belirtti. Yıllar içerisinde sağlık hizmetinde özelin payının kamudan daha fazla arttığını vurgulayan Azap, “2002-2023 arasında kamu yatak sayısı 1.3 kat artarken özel yatak sayısı 4.6 kat arttı. Ameliyat sayısı kamuda 3 kat artarken özelde ise 6.9 kat arttı. MHRS yükü altında performans baskısıyla 5 dakikada bir hasta bakılan bir kamu sağlık sistemimiz var. Bu nitelikli sağlık hizmeti verilmesini engelliyor” dedi.

PAY ÇOK DÜŞÜK

Emar (MR), tomografi, ultrasonografi, röntgen ve anjiyografi gibi görüntüleme hizmetlerinin özel sağlık sektöründe çok daha fazla olduğunu söyleyen Azap, “Problemine bir an önce çözüm bulmak isteyen hasta kamu hastanelerinde haftalarca tetkik sırası beklemek istemiyor, BT’lerin yüzde 39’u MR cihazlarının yüzde 46’sı özel sektörde yer alıyor. Genel bütçeden sağlık hizmetlerine ayrılan pay çok düşük. Bu miktarın önemli bir kısmı koruyucu sağlık hizmetleri yerine şehir hastanelerinin anlaşmaları nedeniyle şirketlere aktarılıyor. Koruyucu hizmetler yetersiz olunca hastalık ve bu hastalıklar için yapılan tanı tedavi harcamaları artıyor. Tanı ve tedavileri gecikebiliyor” diye konuştu.