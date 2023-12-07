‘Sağlık’ kur farkına takıldı... Hastalar ilaçsız kaldı!
Hareket bozukluğu olarak bilinen ve muadili bulunmadığı için yurtdışından getirilen tek bir ilaçla tedavisi sürdürülebilen distoni hastalığı “kur farkı” mağduru oldu.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, istemsiz adale kasılmaları sonucu hareket bozukluğu yaşayan hastalarının ilaç sorununa ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.
Aylık olarak satılan ilacın yurtdışından getirilmesinin bir aylık maliyetinin 170 Avro olduğunu belirten Emir, “Sağlık Bakanlığı ‘İlacı tedarik edemiyoruz, siz yurtdışından getirtin’ diyerek hastaları kaderine terk ediyor. İlaç kıtlığı, halk sağlığı sorunu haline gelirken, bakanlık üç maymunu oynuyor” dedi.
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