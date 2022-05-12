Sağlık meslek örgütleri 12 Mayıs öncesinde bir rapor hazırladı

12 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya’nın hazırladığı rapora göre, özel sektörde 39 bin hemşire ve ebe açlık sınırının altında iş güvencesi olmadan çalışıyor. Kamuda ise birçok sözleşmeli hemşire ve ebe asgari ücretin altında gelire sahip. Bu koşullarda çalışmak istemeyenler, hekimler gibi yurtdışına gitmek istediğini söyleyen Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur ise, pek çok dil kursuna başladığını vurguladı.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü öncesinde bir rapor hazırlayarak hemşirelerin sorunlarına dikkat çeken SES Eş Başkanı Yalçınkaya “Kamuda başta vekil ebe ve hemşire olmak üzere aile sağlığı merkezlerinde çalışan birçok sözleşmeli hemşire ve ebe arkadaşımız devletin belirlediği asgari ücretin altında gelirle yaşamaya çalışıyor, 30 yıllık hizmeti boyunca yaklaşık sekiz yıl ailelerinden uzak kalıyorlar. Bu fedakârlığının karşılığı nöbet ücreti olarak 21 TL (1,4 dolar) alıyorlar” ifadelerini kullandı

‘GİTMEK İSTİYORLAR’

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur ise, hemşirelerin salgındaki çalışma koşullarını eleştirerek “12 ya da 24 saat kesintisiz çalışarak uzun mesai saatleri hizmet veriyorlar ama sorunları yeterli düzeyde dinlenmiyor. Hemşireler de hekimler gibi yurtdışına gitmek istiyor. Şiddet, mesleğinin değersizleştirilmesi ve ekonomik koşullarının iyileştirilmemesi gibi gerekçelerle, başta Almanya, Kanada, Amerika ve İngiltere’de gelecek arıyorlar. Hemşireler, daha eğitim aşamasında geleceğini yurtdışında sürdürmek için yabancı dil kursuna başlıyor” diye konuştu.



