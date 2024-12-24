Sağlık meslek örgütleri 'Eziyet Yönetmeliği'ne karşı bir araya geldi!
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünde toplanan sağlık meslek örgütleri, sağlıkta devam eden sorunları ve Sağlık Bakanlığı'nın 1 Kasım'da yayımladığı Aile Hekimliği Performans ve Ödeme Yönetmeliği'ni protesto etti.
İstanbul Tabip Odası, Ses İstanbul Şubeleri, Aile Sağlığı Mensupları Derneği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası başta olmak üzere çok sayıda meslek örgütünün destek verdiği eylemde, sağlıkçılar "Eziyeti kabul etmiyoruz" ve "Çalışanları Şimşek çarptı" dövizleri taşıdı.
Aşı depolarının boş olmasını da protesto eden meslek örgütleri, eyleme getirdikleri boş aşı enjektörlerini yere atarak bakanlığa tepki gösterdi.
"KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ AKSAYACAK"
Hazırlanan ortak basın açıklamasını, Aile Sağlığı Ebe Hemşireleri Federasyonu'ndan Hilal Saltık okurken açıklamada, yönetmelikle birlikte koruyucu sağlık hizmetlerinin aksayacağına dikkat çekildi.
Açıklamada, "Dünyanın hiçbir yerinde olmayan 6 ayda bir zorunlu hasta takibi ile asıl işimiz olan koruyucu sağlık hizmeti aksayacaktır. Sağlıklı bireylerin gerekmediği ve istemediği halde doktor kontrolüne zorlanması ile kaynak israfı ve iş kaybı oluşacak, sağlık harcamalarında gereksiz artış yaşanacaktır. Bu kısmını Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de özellikle duyurmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, yeni yönetmelikle beraber Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) ticarileştirilmesinin önünün açılacağı vurgulanırken "Aylardır olduğu gibi hekimlerimizle birlikte el ele mücadelemize devam ediyoruz. Bizim yetkimizde olmayan görevlerle bizim maaşımızı kırptınız. Hekimlerle bizi karşı karşıya getirmeye çalıştınız fakat biz bu oyunlara gelmiyoruz" denildi.
6-10 OCAK İÇİN ÇAĞRI
Meslek örgütlerinin eylemi, 6-10 Ocak tarihlerinde yönetmeliğe karşı yapılacak iş bırakma eylemi için yapılan çağrıyla sona erdi.
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