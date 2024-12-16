Aile hekimleri 'eziyete' karşı yine iş bırakacak: 'Onurumuz ve halk sağlığı için'

Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:07

Güncelleme: 16.12.2024 - 17:24

Aile hekimleri 'eziyet yönetmeliği' olarak isimlendirdikleri “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e karşı, Sağlık Emek Meslek Örgütü Platformu çatısı altında Türkiye genelinde geçen ay 3, bu ay 5 gün iş bırakmıştı. Hekimler 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde yine 5 günlük iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

HEKİM BAĞIMSIZLIĞINA MÜDAHALE

Aile hekimlerine göre 'eziyet yönetmeliği'; koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ve hastalara yeterli zaman ayırılabilmesine yönelik gerekli düzenlemeleri içermiyor, aile sağlığı merkezlerinin sayısının, donanımlarının, ekiplerinin artırılarak güçlendirilmesini sağlamıyor, hekimlerle hastaları karşı karşıya getirerek şiddete zemin hazırlıyor, belli ilaç gruplarının reçetelenmesi ve sevkleri sınırlayarak hekim bağımsızlığına müdahale ediyor, ulaşılması mümkün olmayan performans kriterlerini içeriyor, yapılan işin kalitesine değil bakılan hasta sayısına değer veriyor ve sağlık emekçilerinin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldırıyor.

'KAMU TARAFINDAN SAĞLANMALI'

Aile hekimleri ise; aile sağlığı merkezlerinin fiziki ve tıbbı donanımının kamu tarafından sağlanması, nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmek için yeterli zaman ve olanak, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem, Aile Hekimliği Birim sayısının hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde artırılması isteklerini dile getiriyor.

Yine hekimlerin istekleri arasında, kadrolu ve güvenceli yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmesi, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmelisi ve tüm sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde maaş ödenmesi de yer alıyor.

YÜZDE 97 'TEHDİT' OLARAK TANIMLIYOR

Genel Sağlık-İş Sendikası söz konusu yönetmeliğe ilişkin aile sağlığı merkezlerinde çalışan üyelerinin katıldığı bir alan araştırması yaptı.

Araştırmanın sonuçlarına göre aile sağlığı merkezi çalışanlarının; yüzde 97’si, yeni yönetmeliğin iş güvencesi açısından bir tehdit niteliği taşıdığını, yüzde 99,3’ü sözleşme yenileme koşullarını belirsizleştirdiğini, yüzde 98,5’i ise gelir kaybı yaşanmasına neden olacağını düşünüyor.

Katılımcıların 10’da 9’u tavan nüfus sayısını 3 bin 500’e düşüren maddenin iş yoğunluğunu azaltmayacağını belirtirken yüzde 91,9’u tavan nüfus sayısının düşmesi nedeniyle gelir kaybı yaşayacağı düşüncesini taşıyor.

Yüzde 92,6’sı yönetmelikteki performansa dayalı puan sistemini konu alan yeni düzenlemelerin sağlık hizmetlerinin kalitesini olumlu etkilemeyeceğini ifade ediyor.

Katılımcılar öncelikli mücadele yöntemi için ise yüzde 91 ile iş bırakmayı tercih ediyor

GENEL SAĞLIK-İŞ: ONURUMUZ VE HALK SAĞLIĞI İÇİN İŞ BIRAKIYORUZ

Ocak ayında gerçekleşecek iş bırakmaya ilişkin Genel Sağlık-İş Sendikası tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sağlık-İş olarak, halkın sağlık hakkını, mesleğimizin onurunu, ekonomik ve özlük haklarımızı savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha kararlılıkla vurguluyor, eziyete dönüşen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin iptalini ve Meclis'te sunulan yasa taslağının geri çekilmesini istiyoruz.

Meslek onurumuz ve halkın sağlık hakkı için yurt genelinde 6-10 Ocak tarihlerinde 5 gün süre ile iş bırakıyoruz" ifadeleri kullanıldı.