Sağlık-Sen’e var, Genel Sağlık-İş’e yok!

Mayıs ayı içerisinde Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanları arasında yapılan ‘sendikal üyelik’ sayımları sonucunda AKP İktidarına yakınlığı ile bilinen Memur Sen Konfederasyonuna bağlı olan yetkili sendika Sağlık-Sen, çoğunluğu kaybederek yetkiyi Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Genel Sağlık-İş’e kaptırdı. Bu gelişme üzerine Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği yaklaşık 10 yıldır Sağlık-Sen’e tahsisli sendika odası yeni yetkili Genel Sağlık-İş’e devretmesi gerekirken sendika odasının tabelası sökülerek yerine ‘Hekim odası’ tabelası takıldı. Genel Sağlık-İş Genel Merkezi tarafından Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine yapılan yazılı başvuruya da Başhekimlikçe olumsuz yanıt verilerek “Fiziki şartlarımız nedeni ile sendikanıza verilecek yerimiz bulunmamaktadır” denildi.



‘KAYBETMEYİ HAZMEDEMEDİLER’

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre yetkili sendikanın belirlenmesinden sonra kurum yönetimi tarafından sendikanın çalışmalarını yapabilmesi için oda tahsisi yapılmasının bir zorunluluk olduğunu anımsattı. Uğur, “Bugüne dek iktidar destekli tutumlarıyla bilinen Sağlık-Sen’in yetkisini kaybetmesini hazmedememesi, kamu yönetimi açısından son derece vahim gelişmeye yol açmıştır. Bu demokratik kazanım, kamu emekçilerinin iradesinin açık bir göstergesi olup, başta Anayasa ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile sair mevzuat hükümleri gereğince, iş yeri sendika temsilciliği kullanımına tahsis edilmiş olan sendika odasının da yeni yetkili sendika olan Genel Sağlık-İş’e devredilmesi gerekirdi. İdari makamlar, hukuki süreci ve kamu çalışanlarının iradesini yok sayarak, aceleyle Genel Sağlık-İş’e tahsis edilmesi gereken sendika odasını kapatmış ve ‘Hasta Hakları-İş Yeri Hekimi- İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı’ odası tabelası taktırılmış, fakat henüz kullanıma dahi açılmamıştır. Bu da yetmezmiş gibi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yetkiyi kaybeden Sağlık-Sen’e, binayı ayıran kapının diğer tarafından, yani Müdürlük tarafından ‘Güvenlik Görevlisi Sorumlusu ve Temizlik Görevlileri Sorumlusunun’ uzun süredir kullanmış oldukları oda tahsis edilmiş ve idare, açıkça taraflı bir tutum sergilemiştir. İdareciler, görevlerinin gereklerini kötüye kullanmışlar, göz göre göre Sağlık-Sen’in yetkiyi kaybetmeleri üzerine yaşanan hazımsızlığa ortak olarak, Genel Sağlık-İş aleyhine tutum takınmışlar, tahsisi zorunlu olan bir odayı, hâlâ Genel Sağlık-İş’e tahsis etmemişlerdir” dedi.

‘HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE AÇIKÇA AYKIRIDIR’

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sendika odası talepleri ile ilgili Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Aylin Ateş imzası ile yanıt verildiğini, yanıtta fiziki koşulların yetersizliğinden bahsedildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu uygulama, Anayasa’nın 10. maddesinde açıkça düzenlenen “eşitlik ilkesine”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesinde açıkça düzenlenen ‘ayrımcılık yasağına’, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na ve Sendikal hak ve özgürlüklere açıkça aykırıdır. Genel Sağlık-İş Sendikası olarak üyelerimizin ve tüm sağlık emekçilerinin haklarını korumakta kararlıyız. Siyasi saiklerle hareket eden idareciler hakkında gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.Kamuoyuna açık çağrımızdır; İdarecilerin görevi; herhangi bir sendikanın tarafı olmak değil, kamu çalışanlarına eşit mesafede durmak ve yasal çerçevede davranmaktır. Bu tür keyfi uygulamalara sessiz kalmayacak, emeğin onurunu savunmaya devam edeceğiz.”

BİR UYARI DA KONFEDERASYONDAN

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu ise, yaptığı açıklamada Genel Sağlık – İş’in konfederasyon bünyesinde bir sendika olduğunu anımsatarak “Hukuka aykırı bu tutum yalnızca sendikal haklara değil, kamu yönetiminin tarafsızlığına da gölge düşürmüştür. Genel Sağlık-İş Konfederasyonun örgütlü, kararlı ve mücadeleci bir parçasıdır. Yalnız bırakılmayacaktır. Konfederasyon olarak uyarıyoruz; İdareciler sendikal tarafgirliklerden derhal vazgeçmelidirler. Keyfiyete karşı mücadelemizi her alan ve zeminde sürdüreceğiz” dedi.